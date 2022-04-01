الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من ألف عسكري من المنطقة العسكرية الشرقية أجروا تدريبات في جزر الكوريل عبر إطلاق قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: شارك أكثر من ألف جندي من قوات الدفاع الجوي ونحو 200 وحدة من المعدات العسكرية في التدريبات القتالية في جزر الكوريل.

وتقوم القوات الروسية أثناء المناورات القتالية بتدريبات على القتال في ظروف استخدام وسائل الحرب الإلكترونية واستخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل وكذلك عند صد هجوم بطائرات من دون طيار.

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