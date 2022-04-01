خدمات صحية مجانية يوفرها القسم الصحي في مركز مقام عين الزمان الخيري بالسويداء

السويداء-سانا

اعتادت سناء بدوي على القدوم بشكل شهري إلى القسم الصحي في مركز مقام عين الزمان الخيري بالسويداء لمتابعة علاجها من قبل الأطباء والحصول على أدوية مرض السكري بشكل مجاني.

حالة سناء تنطبق على العديد من الاشخاص ممن وجدوا في القسم الصحي أريحية بالنسبة لهم وتخفيف الأعباء عنهم ومنهم نزيه الجباعي الذي يحصل من صيدلية القسم بشكل دوري على الأدوية لعلاج البروستات كما أنه يقصد مختلف العيادات الموجودة لإجراء الفحوصات والمعالجة بينما أبدت وفاء البعيني مع قدومها للمرة الاولى إلى القسم الصحي إعجابها بحجم الخدمات المقدمة وتنوعها.

القسم الصحي بحسب المشرفة رانيا أبو سعدة جاءت فكرته من غرفة كانت مقامة بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة لتوزيع الأدوية للنساء والأطفال تم الاستفادة من تجربتها لإطلاقه عام 2014 عبر مجموعة عيادات بمختلف الاختصاصات يعمل فيها أكثر من 50 طبيباً إضافة إلى عدد من الممرضين والصيادلة والمشرفين مشيرة إلى أن عدد الخدمات المقدمة بشكل شهري يتراوح بين 1400 و1800 خدمة مجانية.

الطبيب حمد الباروكي اختصاصي الجراحة العامة أشار إلى أنه يخصص يوماً في الأسبوع بشكل مجاني لمساعدة المرضى المحتاجين غير القادرين على دفع أجور المعاينات في العيادات الخاصة مع تحويل من يحتاج لعمل جراحي إلى المشفى الوطني.

الصيدلانية صفاء عماشة لفتت إلى أنه يتم تقديم الأدوية مجاناً من خلال الصيدلية الموجودة في القسم الصحي مبينة أن 90 بالمئة من الأدوية يتم شراؤها للصيدلية و10بالمئة تحصل عليها الصيدلية بشكل مجاني من عينات مقدمة من الأطباء وشركات الأدوية.

عمر الطويل

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