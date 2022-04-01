الصين ترفض سياسة التحريض والمواجهة التي تتبعها واشنطن

بكين-سانا

أعربت الصين عن رفضها لما يسمى (استراتيجية المحيط الهندي والهادئ) التي تستخدمها الولايات المتحدة للتحريض على المواجهة بين التكتلات في المنطقة ولمحاولات العودة إلى عقلية الحرب الباردة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في مؤتمر صحفي أمس: “إن الصين تؤكد على ضرورة منع العودة إلى عقلية الحرب الباردة وترفض تماماً المواجهة بين المعسكرات التي تقوم على المبدأ القائل (الدول إما أصدقاء أو أعداء) وبدلاً من ذلك تلتزم الصين بدفع التضامن الدولي والدعوة إلى مفهوم الأمن المشترك والتعاوني والشامل والمستدام مع احترام ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع الأطراف”.

وجدد وانغ التعبير عن موقف بلاده الثابت في التعامل مع جميع القضايا الساخنة من منطلق الحوار والعدالة ومعارضة أي تدخلات لصب الزيت فوق النار وتصعيد الصراعات كما تدعو إلى وقف إطلاق النار وتدعم المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا المسؤول الصيني إلى احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فضلاً عن السيادة والسلامة الإقليمية لجميع البلدان وشدد على دعم الجهود الرامية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول ومعارضة سياسة العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.

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