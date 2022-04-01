متلي متلك.. مسير جماعي بحمص للتوعية بمرض التوحد

حمص -سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد والذي يصادف الـ 2 من نيسان من كل عام نظم نادي محافظة حمص بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام وفريق مهارات الحياة مسيراً جماعياً بعنوان (متلي متلك) من أمام المركز الثقافي باتجاه شارع السرايا والساعة الجديدة ليعود مروراً بشارع الدبلان إلى نقطة الانطلاق.

وأشار رئيس نادي المحافظة بحمص وسيم الإخوان لمراسلة سانا إلى أن المسير يهدف إلى تسليط الضوء على الأشخاص الذين يعانون اضطراب التوحد للمساعدة على تحسين نوعية حياتهم كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحمص فيصل دربي أن مشاركة الأندية والفرق الرياضية بالمسير نابعة من أهمية الرياضة كحالة مجتمعية فاعلة ومؤثرة ضمن المجتمع ولكونها تعتبر بمثابة علاج لا يقل أهمية عن بقية العلاجات السلوكية والدوائية والنفسية لمرضى التوحد.

رئيسة فريق مهارات الحياة التابع لمديرية ثقافة حمص صبا وسوف بينت أن مشاركة الفريق خطوة نحو رفع مستوى وعي المجتمع بمرض التوحد وتوجيه الدعم للمصابين وعائلاتهم للحصول على الرعاية والقدرة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

ومن المشاركين بالمسير رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية الدكتور نبيل القصير الذي اعتبر أن تقديم الدعم المناسب لمرضى التوحد من الممكن أن يتيح لهم فرصة التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة بالمجتمع فيما ذكر رئيس نادي السلام غسان أبو صلاح أن الرياضة تساعد إلى حد كبير مرضى التوحد وخاصة الأطفال في تحفيز الوظائف التنفيذية للمخ.

واختتم المسير الذي شاركت به جمعيات أهلية وفرق تطوعية وأندية رياضية بفقرات فنية تضمنت عزف مقطوعة موسيقية على آلة البيانو وعرضاً مسرحياً راقصاً بمشاركة أطفال التوحد من جمعية الربيع للتوحد.

رشا المحرز

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