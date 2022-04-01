الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل الـ 15 من آذار فقط

موسكو-سانا

أكد مدير دائرة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوروبينيتس أن بلاده لا ترفض تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل الخامس عشر من آذار الماضي.

وتعليقاً على تصريحات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول بقاء روسيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الـ 16من أيلول القادم قال كوروبينيتس لوكالة نوفوستي اليوم: “إن الـ 16 من أيلول ليس أكثر من تفسير لستراسبورغ وهذا التفسير ليس له أساس قانوني جدي”.

وأضاف كوروبينيتس “إن لجنة وزراء مجلس أوروبا نفسها اعترفت أن سريان مفعول كل الاتفاقيات المفتوحة للدول الأعضاء ينتهي عند موعد وقف عضويتها في مجلس أوروبا وبالنسبة لروسيا أي ابتداء من الـ 16 من آذار الماضي لكنهم اخترعوا لأسباب ما استثناء فيما يخص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومددوا سريان مفعولها لمدة نصف عام ولم يقدموا أي حجج قانونية لذلك”.

وأوضح أنه فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل خروجنا من مجلس أوروبا فإن روسيا لن تتخلى عن تنفيذها في حال عدم معارضتها للنظام الدستوري الروسي.

وحول اتخاذ قرارات بشأن دفع مساهمة (بدل اشتراك) إلى مجلس أوروبا شدد كوروبينيتس على أن روسيا ستعتمد أثناء بحث هذه المسألة على واقع المصادرة غير الشرعية للاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية من قبل دول الغرب.

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