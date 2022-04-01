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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

2022-04-01

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين فيها ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

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