وزير الأمن الإيراني: المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن المنطقة ستفشل

طهران-سانا

أكد وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب اليوم أن محاولات الكيان الصهيوني زعزعة أمن المنطقة مصيرها الفشل.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن خطيب قوله إن “العدو يسعى اليوم لمواصلة العداء ضد إيران من خلال حرب مركبة ومعرفية وبأدوات تكنولوجية وفضاء إلكتروني لكن ستفشل هذه الأعمال العدائية كباقي المؤامرات”.

وأوضح خطيب أن “الأميركيين الذين تكبدوا لسنوات عديدة تكاليف باهظة يرحلون من المنطقة الآن وهم خاسرون كما أن الكيان الصهيوني الذي لا يتمكن من ضمان أمنه ستمنى محاولاته العبثية في هذه المنطقة بالفشل”.

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