إصلاح عطل طارئ في خط المياه الرئيسي بدير الزور

دير الزور-سانا

تمكنت ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دير الزور من إصلاح العطل الطارئ على الخط الرئيسي الصاعد باتجاه خزان البروك المغذي للمدينة وإدخاله بالخدمة وإعادة ضخ المياه منه بشكل طبيعي.

وذكر مدير المؤسسة المهندس لورانس الحسين لمراسل سانا أن عطلاً حصل أمس على خط الـ “جي ار بي” الرئيسي الصاعد باتجاه خزان البروك والمغذي لمدينة دير الزور وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا الخط للعطل خلال هذا الأسبوع مبيناً أن ورشات المؤسسة تمكنت من إصلاحه.

ولفت إلى أن ضخ المياه للأهالي لم يتوقف حيث قامت المؤسسة بتشغيل المحطات الاحتياطية ومحطات طريق الشام التي أمنت استمرار تغذية المدينة بالمياه خلال عمليات الإصلاح.

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