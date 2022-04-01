الرياضة السورية تفقد المدرب الوطني والخبرة الرياضية بالكاراتيه خلدون زهر الدين

السويداء-سانا

فقدت الرياضة السورية وأسرة الكاراتيه المدرب الوطني ورئيس لجنة انتقاء المنتخبات الوطنية خلدون زهر الدين عن عمر ناهز 52 عاماً.

ويعد الراحل زهر الدين أحد أهم خبرات رياضة الكاراتيه في سورية وسبق له العمل كمدرب للمنتخب الوطني وشغل عضوية اتحاد الكاراتيه ورئاسة اللجنة الفنية للعبة بالسويداء وله الفضل الكبير في تطوير واقعها بالمحافظة واكتشاف العديد من المواهب وتأهيلها وتقديمها للمنتخب الوطني.

ونعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء واتحاد الكاراتيه الراحل زهر الدين الذي سيشيع جثمانه غدا في مدينة السويداء.

عمر الطويل

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