عروض فنية متنوعة في اللاذقية بمناسبة يوم المسرح العالمي

اللاذقية-سانا

بمناسبة يوم المسرح العالمي نظمت دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية اللاذقية مهرجاناً فنياً منوعاً وذلك على خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية تضمن عروضا مسرحية وفنية راقصة.

وقال الفنان فايز صبوح في كلمة خلال المهرجان: “نحتاج أن نتشارك في فضاء واحد والمسرح هو من يخلق هذا الفضاء الذي ينبض بالحياة” داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لدعم المسرح.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أشارت غادة درويش منسقة المهرجان بدائرة المسرح المدرسي إلى أن العرض المسرحي الذي تم تقديمه حمل عنوان جان دارك أما العروض الراقصة فكانت بعنوان “ما بتخلص حكاياتنا”.

وذكرت رهام التزة مخرجة العمل المسرحي جان دارك للمؤلف العالمي جورج برنارد شو أن العرض تحدث عن دور المرأة وأهميتها بالمجتمع.

وأوضحت سما عدرا مدربة فنون شعبية بالمسرح المدرسي أنهم قدموا عرضاً فنياً تضمن 3 أغنيات تتحدث عن تراث اللاذقية هي “يا مسافرة” و”شفتك يا جفلة” و”سالم” رافقتها لوحات راقصة بمشاركة 17 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد كمال سكيكر رئيس دائرة المسرح المدرسي بالإدارة المركزية أهمية تفعيل دور المسرح المدرسي في المحافظات لرفع مستوى الأداء لدى الطلاب وتنمية مواهبهم فيما بينت غيداء محمد رئيسة دائرة المسرح المدرسي بمديرية تربية اللاذقية أن الهدف من العروض التأكيد على دور المرأة بالمجتمع واحياء تراث الساحل السوري.

وعبرت الطالبة آية شحادة عن سعادتها بالمشاركة باعتبارها بطلة مسرحية جان دارك منوهة بتفاعل الحضور اللافت مع العرض.

غفار ديب

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