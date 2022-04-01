النمسا ترفض المقترحات الغربية بشأن حظر الغاز والنفط الروسيين

فيينا-سانا

أعربت النمسا عن رفضها أي حظر غربي على موارد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا إلى أوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن المستشار النمساوي كارل نيهامر قوله لتلفزيون او ي 24 “إن النمسا تعتمد بقوة على توريدات الغاز الروسي ولذلك فإنها ترفض بوضوح فكرة ومقترح إيقاف واردات الغاز أو النفط من روسيا”.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مؤخراً من” أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية ورفض دفع ثمن الغاز بالروبل قد يبقيان دول الاتحاد الأوروبي دون غاز”.

ورفضت العديد من الدول الأوروبية مقترحات حظر موارد الطاقة من روسيا.. وفي ألمانيا أكد رئيس المجلس التنفيذى لشركة “بى ايه اس اف” الكيميائية الألمانية مارتن برودرمولر أن تجميد الواردات أو فشل إمدادات الغاز والنفط على المدى الطويل من روسيا قد يؤدي إلى أسوأ أزمة تصيب الاقتصاد الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لافتاً إلى أن الدعوات إلى مقاطعة أوروبا لواردات الطاقة الروسية “غير مسؤولة”.

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