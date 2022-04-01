عدد اللاجئين من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا يقترب من الـ 550 ألف

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية اليوم أن اللاجئين من أراضي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا الواصلين إلى الأراضي الروسية بلغ عددهم نحو 550 ألف شخص.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر روسي قوله: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل 7ر18 ألف شخص الى الحدود الروسية ليصل مجموع اللاجئين إلى أكثر من 548 ألف شخص بينهم 110 آلاف طفل”.

وأضاف: “من بين الذين وصلوا إلى روسيا هناك أكثر من 161 ألفاً من مواطني روسيا و313 ألفاً من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأكثر من 74 ألفاً من مواطني أوكرانيا ودول أخرى”.

وأوضح المصدر أنه تم إيواء ما يقرب من 26 ألف شخص في مراكز الإقامة المؤقتة في 37 منطقة في روسيا”.

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