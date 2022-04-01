الخارجية الروسية: أعمال الاتحاد الأوروبي العدائية لن تبقى دون رد

موسكو-سانا

أعلنت الخارجية الروسية أن الأعمال العدائية للاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد معربة عن أملها في أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس قوله اليوم “إن تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد” مضيفا إن “عقوبات بروكسل غير المسؤولة ضد روسيا تؤثر سلباً على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين”.

وأوضح الدبلوماسي الروسي “لا أعتقد أن الأوروبيين مستعدون لدفع ثمن المزيد من عمليات قتل المدنيين في أوكرانيا من جيوبهم وتحويل أوروبا من منطقة تعاون واستقرار إلى منطقة صراع”.

وأعلنت روسيا أمس إلزام الدول غير الصديقة بدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي إليها بالروبل وليس بالدولار أو اليورو مشيرة إلى أن الحكومة الروسية أعدت خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية المفروضة ضدها.

وأدرجت روسيا القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء وذلك رداً على العقوبات الغربية بحق شخصيات روسية.

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