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موسكو تدعو واشنطن لوقف التلويح بعصا العقوبات

2022-04-01

واشطن-سانا

دعت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف سياسات “التلويح بعصا العقوبات” مشيرة إلى أن الأخيرة تضرب بهذه السياسات نفسها وحلفاءها.

ونقلت وكالة تاس عن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف قوله في بيان نشر على صفحة السفارة الروسية في تيليغرام إن “العقوبات الأمريكية الجديدة كما هو الحال دائما مصحوبة باتهامات وتخمينات لا أساس لها”.

وقال انطونوف “إن الإدارة الأمريكية تحاول مرة أخرى إظهار موقفها المتصلب من خلال التوسيع المتهور لقوائم العقوبات غير المشروعة .. في الواقع نحن نتحدث عن محاولات هدفها الحد من التطور التكنولوجي لبلدنا”.

وأوضح انطونوف أن “وزارة الخزانة الأمريكية تهدد الآن بفرض عقوبات على أي تعاون مع روسيا في المجال الفضائي على الرغم من تأكيدات ناسا على ضرورة الحفاظ على الحوار”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس عن توسيع قوائم عقوباتها على روسيا لتشمل 13 فردا و21 شركة جديدة.

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