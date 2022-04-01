لجنة أممية تدعو لإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين

نيويورك-سانا

أكدت لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن الأزمات العالمية الجديدة لا ينبغي أن تصرف انتباه المجتمع الدولي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عنها من وضع خطير في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت اللجنة في بيان أوردته وكالة وفا أن الأزمات العالمية الجديدة والصراعات المثيرة للقلق لا ينبغي أن تصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية وعن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحول إلى ضم فعلي لأراضي الفلسطينيين إلى المستوطنات.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التعبئة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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