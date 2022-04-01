اختتام مهرجان صغار كبار في حلب

حلب-سانا

قدم تلاميذ مدرستي النشء الجديد وغزة في حلب خلال اختتام مهرجان “صغار كبار .. الفنون بتجمعنا” لوحات فنية ورياضية متنوعة ومعرضاً فنياً يضم لوحات ومجسمات رسمها التلاميذ.

في تصريح لمراسلة سانا لفت الدكتور محمود بني المرجة معاون وزير التربية للتعليم المهني والتقني إلى أهمية تنمية المواهب الفنية والرياضية لدى الطلبة ولاسيما أن المهرجان ساهم في استقطابها وصقلها وتمكين قدراتهم الإبداعية وإيصالها إلى المجتمع اضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي.

وفي فعالية أخرى قدم تلاميذ مدرسة الملكة بلقيس بالتشاركية مع الأطفال ذوي الإعاقة من جمعية يداً بيد كورالاً غنائياً وفقرات رياضية متنوعة.

كما اطلع معاون وزير التربية الدكتور بني المرجة على واقع العمل الميداني في ورشة النجارة بمعهد التقاني الصناعي الثالث بحي سليمان الحلبي ونسب الإنجاز المحققة حيث بين المهندس مصطفى عبد الغني أنه بلغ عدد المقاعد التي صنعت في الفصل الدراسي الثاني 720 مقعداً مدرسياً بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بالإضافة إلى تصنيع 1150 مقعداً مدرسياً من خلال الخشب المقدم من الموازنة الاستثمارية للخدمات الفنية.

بريوان محمد

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