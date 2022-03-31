إصابة شخصين باشتعال وانفجار صهريج لتوزيع المازوت في محطة وقود بالسويداء

السويداء-سانا

أصيب شخصان ووقعت أضرار مادية داخل محطة وقود جنوب مدينة السويداء جراء اشتعال النيران بصهريج مخصص لنقل وتوزيع المازوت مساء اليوم.

وأوضح مصدر في شرطة المحافظة أن نيرانا اندلعت بصهريج مخصص لنقل وتوزيع المازوت أثناء تواجده داخل محطة وقود على طريق الكوم جنوب مدينة السويداء ما تسبب بانفجاره وإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية بالمكان.

وأشار المصدر إلى أن المصابين أحدهما إصابته خطيرة والآخر طفيفة وتم إسعافهما لمشفى الشهيد زيد الشريطي الوطني لتلقي العلاج اللازم.

من جهته أشار قائد فوج السويداء فادي الداوود إلى أن آليتي إطفاء مع طواقمهما توجهتا إلى المكان فور تلقي النداء حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها بالوسائل المناسبة وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency