خان:واشنطن هددت بإسقاط حكومتي لرفضي إقامة قواعد عسكرية في باكستان

إسلام أباد-سانا

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم أن الولايات المتحدة هددت بإسقاط حكومته بسبب رفضه إقامة قواعد عسكرية أمريكية في بلاده معربا عن رفضه الاستقالة من منصبه.

ونقلت وسائل إعلام عن خان قوله في كلمة له بثت عبر التلفزيون الرسمي “أعلن أمام الشعب بأنني تلقيت رسالة تهديد من أمريكا” مضيفا أن “الولايات المتحدة هددت بإسقاط حكومتي لأنني رفضت إقامة قواعد عسكرية لها على أرضنا”.

وأكد خان رفضه الاستقالة من منصبه متهما واشنطن “بدعم المعارضة” مشددا على ضرورة أن تكون “سياسة باكستان الخارجية مستقلة”.

وتأتي كلمة رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن تم تأجيل النقاشات في برلمان بلاده حول مقترح حجب الثقة عنه إلى يوم الأحد المقبل.

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