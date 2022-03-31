وفد من المكتب الدولي للمعارض يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

زار وفد رسمي من المكتب الدولي للمعارض الجناح السوري في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

ورافق الوفد خلال الزيارة سفيرة سورية الدائمة لدى منظمة اليونيسكو لمياء شكور ومدير الجناح السوري المهندس خالد الشمعة.

وتأتي هذه الزيارة على هامش تواجد إدارة المكتب الدولي للمعارض في دبي لحضور حفل توزيع جوائز “إكسبو 2020 دبي” الذي منح الجناح السوري الجائزة الذهبية عن فئة “تفسير الموضوع” وهي جائزة تمنح لأفضل جناح تمكن من أن يجسد موضوع “تواصل العقول وصنع المستقبل” لمعرض إكسبو 2020 دبي.

يشار إلى أن المكتب الدولي للمعارض هو منظمة حكومية دولية تعنى بالإشراف على المعارض الدولية “الإكسبو” وتضم 170 دولة من بينها سورية.