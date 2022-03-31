التضخم في إيطاليا يبلغ أرقاما قياسية

روما-سانا

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن التضخم مستمر بالارتفاع للشهر التاسع على التوالي حيث ارتفع إلى نسبة 6.7 بالمئة في آذار وهو مستوى لم يسجل منذ تموز 1991.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن تقرير صادر للمعهد الوطني للإحصاء “استات” اليوم: “في هذا الشهر أيضا أدت أسعار سلع الطاقة غير الخاضعة للرقابة إلى مزيد من الارتفاع لكن التوترات التضخمية تستمر بالانتشار مع نمو أسعار ما يسمى /عربة التسوق/ والتي تسارعت بنحو نقطة مئوية واحدة لتصل إلى نسبة خمسة بالمئة”.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن ما ساعد على احتواء هذه التوترات هو أسعار الخدمات التي تظل ديناميكياتها مستقرة على أساس سنوي بنسبة 1.8 بالمئة بينما سجلت أسعار السلع الآن نمواً مزدوج الرقم بنسبة 10.2 بالمئة.

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