اختتام احتفالية يوم المسرح العالمي في حماة بحفل موسيقي (يامال الشام)

حماة-سانا

اختتمت احتفالية يوم المسرح العالمي التي أقامها فرع نقابة الفنانين في حماة بحفل فني موسيقي بعنوان “يا مال الشام” وذلك على خشبة قصر دار الثقافة في المدينة.

والحفل كان لفرقة صباح فخري الموسيقية بقيادة عبد الحليم الحريري وغنى فيه كل من الفنان هادي نجم الدين وشادي عبد الكريم من تراث القدود الحلبية.

الاحتفالية التي انطلقت في الـ 25 من آذار الحالي وقدمت خلالها خمسة عروض تحدث عنها معمر السعدي رئيس فرع نقابة الفنانين لمراسلة سانا حيث لفت إلى غنى المحافظة بالمسرحيين والأدباء والمثقفين مشيراً إلى أن كل العروض التي قدمتها الفرق والممثلون كانت مهمة ومعظمها حاكت الواقع.

وكانت احتفالية اليوم العالمي للمسرح تضمنت تقديم عروض الأرملة لفرقة اتحاد الطلبة فرع حماة وعرض من المسرح الراقص “نتالي” لفرقة أوركيديا للفنون المسرحية وعرض تنويعات ملونة من المسرح العالمي لفرقة المحترفين الإبداعية واسكتشات مسرحية “تصبحون على مسرح” وإبداعات لدائرة المسرح المدرسي بحماة.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency