الجزيرة والحرية يتأهلان إلى الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

دمشق-سانا

تأهل فريقا الجزيرة والحرية إلى الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بعد فوزهما على مورك والساحل على التوالي وبنتيجتي 5-صفر و1-صفر وذلك في ختام منافسات المجموعة الشمالية بالدوري.

وبلغ الجزيرة والحرية الدور النهائي للمسابقة بحلولهما أولاً وثانياً في ترتيب المجموعة حيث تصدر الجزيرة برصيد 12 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على الحرية ويأتي الساحل ثالثاً بـ 7 نقاط ومورك رابعاً بـ 3 نقاط.

وسيلتقي الجزيرة في الدور القادم مع جرمانا وصيف المجموعة الجنوبية فيما يلتقي الحرية وصيف المجموعة الشمالية مع المجد متصدر المجموعة الجنوبية لتحديد الفريقين الصاعدين إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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