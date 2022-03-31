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قوات جمهورية دونيتسك تسقط مروحية أوكرانية قرب ماريوبول

2022-03-31

دونتيسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن قواتها اسقطت اليوم مروحية أوكرانية كانت في طريقها لإجلاء قادة القوميين المتطرفين من مدينة ماريوبول.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم قوات الجمهورية إدوارد باسورين قوله في بيان اليوم: إنه لن يسمح لعناصر القوات الأوكرانية والمتطرفين بالخروج من ماريوبول مشيراً إلى أنهم رفضوا الفرصة التي أتيحت لهم من قبل.

وتواصل القوات الروسية عملياتها في مدينة ماريوبول حيث تضيق الخناق على ما تبقى من قوات أوكرانية ومتطرفين متحصنين في بعض أحيائها.

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