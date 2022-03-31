الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية تسقط 345 طائرة مسيرة وتدمر أكثر من 1800 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية لحماية دونباس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية أرجنتينية في مجلس الشعب
2022-03-31
مجلس الشعب والمجلس الفيدرالي الروسي يبحثان عبر الفيديو تعزيز التعاون البرلماني
2022-03-31
الرئيس كانيل: العلاقات السورية الكوبية متينة وتاريخية
2022-03-31
الطلبة السوريون في كوبا: سنواصل تحصيل العلوم لما فيه خير وطننا
2022-03-31
الجناح السوري في اكسبو 2020 دبي يحصل على الجائزة الذهبية لأفضل تجسيد للمضمون-فيديو
2022-03-30
طلبة سورية في إيران: نعتز بعيد الطالب العربي السوري
2022-03-30
مهارات حكومات المستقبل ضمن نقاشات القمة العالمية للحكومات في دبي
2022-03-30
محليات
حفل تكريم لجرحى الجيش من أبناء منطقة الشيخ بدر بطرطوس
2022-03-31
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-03-31
صباغ يؤكد خلال لقائه نيكزاد متانة وعمق العلاقات السورية الإيرانية
2022-03-31
إخماد حريق أعشاب حراجية في ريف اللاذقية
2022-03-31
المهندس عرنوس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار: تقديم جميع التسهيلات وتتبع مراحل إنجاز كل مشروع
2022-03-31
المهندس عرنوس يبحث مع نيكزاد تعزيز التعاون بين سورية وإيران في مختلف المجالات
2022-03-31
ندوة حول الآثار السلبية للمخدرات في المعضمية بريف دمشق
2022-03-31
رياضة
المكسيك والولايات المتحدة تلحقان بركب المتأهلين لمونديال قطر 2022
2022-03-31
في اليوم الثالث للبطولة العربية… ثلاث ميداليات جديدة لسورية
2022-03-30
أوساكا وبنشيتش تتأهلان إلى نصف نهائي بطولة ميامي
2022-03-30
الكاراز إلى ربع نهائي بطولة ميامي
2022-03-30
الإصابة تغيب فرناندو عن إشبيلية حتى نهاية الموسم
2022-03-30
الوحدة يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات
2022-03-30
انطلاق بطولة شامنا الدولية لألعاب القوى بنسختها الأولى
2022-03-30
اقتصاد
النقد الدولي العقوبات على روسيا تهدد بتقويض هيمنة الدولار
2022-03-31
مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات الغربية
2022-03-31
طرح مادة البطاطا في صالات السورية للتجارة بدير الزور
2022-03-31
تنتج 7 أصناف دوائية جديدة.. تاميكو تبيع بـ 7 مليارات في 3 أشهر
2022-03-31
السورية للاتصالات تنهي الأعمال الفنية الخاصة بتوسعة البوابة الدولية للإنترنت
2022-03-31
الوحدة الإنتاجية لشركة وسيم في سلحب توفر 53 فرصة عمل لأسر الشهداء
2022-03-31
اليابان: مشروع (سخالين 2) يضمن أمن الطاقة ولن ننسحب منه
2022-03-31
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المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يعقد غداً جلسة لتحري هلال شهر رمضان
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المهندس عرنوس يبحث مع نيكزاد تعزيز التعاون بين سورية وإيران في مختلف المجالات
السبت القادم تعود التسوية إلى مركز الميادين بريف دير الزور ومراكز الرقة وحلب تشهد إقبالاً لافتاً
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7 إصابات جراء اصطدام 5 سيارات على طريق الربوة بدمشق
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية تسقط 345 طائرة مسيرة وتدمر أكثر من 1800 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية لحماية دونباس
2022-03-31
2022-03-31
sami
سابق
الدفاع الروسية: المقاتلات والمروحيات الروسية تصيب 28 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال يوم واحد والدفاعات الجوية تسقط مروحية من طراز (مي24) و4 طائرات مسيرة
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