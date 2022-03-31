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الدفاع الروسية: المقاتلات والمروحيات الروسية تصيب 28 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال يوم واحد والدفاعات الجوية تسقط مروحية من طراز (مي24) و4 طائرات مسيرة

2022-03-31

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