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الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

2022-03-31

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة….

منطقة دمشق                  28/15

المنطقة الجنوبية               29/14

المرتفعات الجبلية               23/10

المنطقة الوسطى              30/14

المنطقة الساحلية             27/17

المنطقة الشمالية             28/13

منطقة الجزيرة                 26/11

المنطقة الشرقية              30/14

منطقة البادية                  29/15.

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الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية

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