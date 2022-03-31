حفل تكريم لجرحى الجيش من أبناء منطقة الشيخ بدر بطرطوس

طرطوس-سانا

أقامت دائرة جرحى الجيش العربي السوري ونادي الجرحى في محافظة طرطوس حفلاً تكريمياً حضره 60 جريحاً من أبناء منطقة الشيخ بدر.

وعبر الجريحان رامي محمد وبشار القليح في تصريحات لمراسلة سانا عن سعادتهما بتواجدهما مع رفاق السلاح من الجرحى الأبطال صانعي الانتصار حيث تم استذكار مواقف البطولة والاستبسال في معارك الشرف دفاعاً عن الوطن والمعنويات المرتفعة لدى الجرحى وذويهم لتكون دافعا لهم لتحدي الصعوبات بعزيمة أكبر.

رئيس دائرة الجرحى بالمحافظة ربيع إبراهيم لفت في تصريح للصحفيين إلى أن الحفل أقيم في مطعم قصر الانشراح على طريق عام طرطوس صافيتا وشمل 60 من الجرحى الأبطال من أبناء منطقة الشيخ بدر ممن لديهم نسبة عجز أكثر من 65 بالمئة مبيناً أنها أولى خطوات دائرة الجرحى لهذا العام حسب برنامجه السنوي المخصص لتقديم الدعم المعنوي للجرحى عبر أنشطة متنوعة ورحلات ترفيهية بمشاركة المجتمع المحلي.

بدوره أوضح سامي ملحم رئيس نادي الجرحى أن الهدف الأساس من إنشاء النادي هو رفع معنويات الجرحى عبر أنشطة ترفيهية مختلفة ليكونوا إلى جانب بعضهم البعض ولنكون جميعاً إلى جانبهم كعائلة واحدة.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency