الحرس الثوري الإيراني:ردنا على أي خطأ يرتكبه الأعداء سيكون حاسماً

طهران-سانا

أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن الرد على أي خطأ يرتكبه الأعداء ضد البلاد سيكون حاسماً ومدمراً.

واعتبر الحرس الثوري في بيان أصدره بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تخلف أميركا عن التطورات العالمية هو السبب وراء هذيان هذا النظام الإرهابي ضده مشدداً على أن إضعاف تطور وعمق القوة الدفاعية والرادعة لإيران يعد من الأهداف الرئيسية للعدو.

وأكد الحرس الثوري أن إيران لن تحدد مسار تعزيز قوتها الرادعة والضامنة لتقدمها وأمنها في إطار آمال وأمنيات حكام البيت الأبيض وحلفائهم الخبثاء لكي تقوم بتغييرها إثر ممارسة الضغوط أو توجيه التهديدات أو إغواء وسائل الإعلام والدعاية الغربية.

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