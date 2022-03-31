النقد الدولي العقوبات على روسيا تهدد بتقويض هيمنة الدولار

واشنطن-سانا

حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات العقوبات المالية المفروضة على روسيا والتي تهدد بإضعاف هيمنة الدولار تدريجياً وتؤدي إلى نظام نقدي دولي أكثر تشتتاً.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن نائبة المدير العام للصندوق جيتا جوبيناث قولها في افادة صحفية “بأن الدولار سيظل العملة العالمية الرئيسية حتى في ظل هذا المشهد إلا أن التجزئة عند مستوى أصغر أمر ممكن تماماً مضيفة بعض الدول تعيد التفاوض بالفعل بشأن العملة التي يتقاضون بها مقابل التجارة”.

وأشارت جوبيناث إلى إن الحرب ستحفز أيضاً اعتماد التمويل الرقمي من العملات المشفرة إلى العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي موضحة أن الاستخدام الأكبر للعملات الأخرى في التجارة العالمية سيؤدي إلى مزيد من التنويع في الأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك المركزية الوطنية.

وكانت دول الغرب فرضت حزمة من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 24 من شباط بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان في منطقة دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد النظام في كييف على مدار ثماني سنوات.

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