ضمن مبادرة (نساء فاعلات) معرض في ثقافي المخرم بريف حمص

حمص-سانا

مشغولات يدوية وألبسة منوعة ومفارش وأغطية طاولات من الكروشيه إضافة إلى أصناف من الأطعمة المنزلية صنعت بأنامل سيدات من عدة قرى لتزين صالة المركز الثقافة العربي في المخرم بريف حمص الشرقي ضمن معرض أشغال يدوية وإعادة تدوير.

المعرض الذي نظمته الشبكة النسوية “نور ايميسا” ضمن برنامج الأمم المتحدة الإانمائي بالتعاون مع وزارة الثقافة.

خولة الأخرس مسؤولة الفريق الإعلامي في نور ايميسا أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض توج جهد 50 سيدة عبر ثلاثة أشهر من مبادرة “نساء فاعلات” والتي تضمنت أعمال إعادة التدوير والخياطة والتطريز والكروشيه وصناعة القش والمنتجات الريفية بإشراف مدربات مختصات نفذتها الشبكة بمشاركة سيدات من عدة قرى في الريف الشرقي شملت المخرم الفوقاني والتحتاني والسنكري وأم السرج والعثمانية.

يارا الخليل مديرة المركز الثقافي في المخرم لفتت إلى أهمية المعرض لدعم الإنتاج النسائي وفتح آفاق لأعمال النساء اليدوية وتشجيعهن على الإبداع وتوفير سوق لمنتوجاتهن لمزيد من الإبداع والاستمرار في الإنتاج.

كوكب الحاج علي من المشاركات بالمعرض أشارت إلى أنها استطاعت أن تطور نفسها عبر التدريب والإصرار حتى تمكنت من تعلم مهنة الخياطة بشكل متقن وبدأت مشروعها الاقتصادي الصغير في تفصيل وخياطة الملابس المنوعة.

بدورها بينت دارين الأخرس التي عرضت مشغولات فنية متنوعة من الكروشيه شملت أغطية ومفارش طاولات وملابس أطفال وأوشحة للسيدات أن المعرض وفر للسيدات مساحة لإظهار بصماتهن في الأشغال اليدوية.

رشا المحرز

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