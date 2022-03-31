معرض لإصدارات اتحاد الكتاب في رحاب جامعة قاسيون

دمشق-سانا

تضمن معرض الكتاب الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب بمناسبة يوم الطالب العربي السوري في جامعة قاسيون الخاصة مجموعة من إصداراته في مختلف مجالات الأدب والمعرفة فضلا عن مجموعة من مجلاته التخصصية.

وتضمن حفل افتتاح المعرض إطلاق مسابقة أدبية وفنية ومهرجانا شعريا قدم خلاله بعض الطلاب نصوصاً شعرية وأغاني عبرت عن مشاعرهم الإنسانية والوطنية.

الدكتورة ريما الدياب أمين سر فرع القنيطرة لاتحاد الكتاب والمشرفة على نشاط المعرض والمسابقة الأدبية في الاحتفالية أشارت إلى أهمية الفعالية في تعزيز التشاركية بين اتحاد الكتاب والجامعات بغرض احتضان الشباب الموهوبين وربط الجامعة بالمجتمع.

أما الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب فبين أن هذا التعاون فاتحة لمبادرات مشتركة مع الجامعات بوصفها مؤسسات تحتضن الشباب المتطلع للمعرفة وترسخ دور اتحاد الكتاب التنويري والاجتماعي.

ووصف رئيس تحرير مجلة الفكر السياسي رياض طبرة المعرض بالحاجة الأساسية لطلاب الجامعة لأنه يوفر لهم إصدارات غنية في المضمون لنخبة من المؤلفين السوريين والأجانب.

ووجد الأرقم الزعبي المسؤول عن الأنشطة الثقافية في اتحاد الكتاب أن المرحلة الراهنة تستدعي إطلاق حالات تشاركية للنهوض بالواقع الثقافي بعد الحرب ولتعزيز حضوره في حياتنا ولا سيما عند الشباب والطلاب.

محمد خالد الخضر