الكرملين: لا جدول زمنياً محدداً للقاء بوتين وزيلينسكي

موسكو-سانا

أعلن الكرملين اليوم عدم وجود أي جدول زمني محدد للقاء قمة محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله للصحفيين “موقف موسكو إزاء إمكانية عقد هذه القمة لا يزال ثابتاً” موضحاً أنه لا يمكن عقد مثل هذا اللقاء إلا بعد صياغة اتفاقية تتيح وضع حد للأعمال القتالية بين الجانبين.

وأضاف “سبق أن أكدنا أن اللقاء على أرفع مستوى يجب أن يسبقه إتمام العمل على صياغة نص الاتفاقية وتنسيقها وتوقيعها من مسؤولين رفيعي المستوى وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن لقاء على أرفع مستوى”.

يأتي ذلك على خلفية إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا خلال اجتماع استضافته اسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.

وعقب جولة المفاوضات هذه أعلنت روسيا تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف بينما أكد الوفد الأوكراني خطياً موافقة كييف على بعض المطالب المبدئية المطروحة من موسكو بما في ذلك تخلي أوكرانيا عن فكرة انضمامها إلى حلف الناتو مقابل تلقيها ضمانات أمنية من مجموعة من الدول.

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