مجلس الشعب والمجلس الفيدرالي الروسي يبحثان عبر الفيديو تعزيز التعاون البرلماني

موسكو-سانا

عقد في مقر مجلس الاتحاد الروسي لقاء موسع مشترك عبر الفيديو بين المجلس الفيدرالي الروسي ومجلس الشعب ومجموعة الصداقة البرلمانية السورية الروسية تم خلاله بحث زيادة التعاون البرلماني إضافة إلى التعاون في المجال الإنساني بما في ذلك التعليم والبحث العلمي.

ترأس الجانب الروسي في اللقاء رئيس لجنة التعاون في مجلس الاتحاد الروسي مع مجلس الشعب عضو لجنة الدفاع والأمن سيرغي موراتوف بمشاركة نائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف ونائب وزير العلوم والتعليم الروسي وأعضاء في مجلس الاتحاد والسفير الروسي في دمشق الكسندر يفيموف.

وأكد كوساتشوف أن التعاون مع سورية يشكل مكونا مهما جداً في عمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي مشدداً على أن مواقف سورية الثابتة والدقيقة والرافضة لأي تنازل عن سيادتها تشكل عاملاً إضافياً للتقارب بين شعبي البلدين.

ولفت كوساتشوف إلى أن الاتصالات البرلمانية التي يتعين تنفيذ نتائجها بأقصى ما يمكن تشكل محوراً أساسياً في العلاقات بين سورية وروسيا.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الشعب اكرم عجلاني تأييد سورية للعملية العسكرية الروسية الخاصة التي تهدف إلى حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها.

بينما أعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشعب مع البرلمان الروسي باسم سودان عن تأييد اللجنة لقرارات القيادة الروسية التي تهدف إلى حماية سكان دونباس والدفاع عن مبادئ القانون الدولي وصيانة السلام في العالم.

ونوه نائب وزير الإدارة المحلية معتز قطان بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون بين المحافظات والمدن السورية والأقاليم والمدن الروسية لتوطيد العلاقات بين البلدين والإسهام في إعادة إعمار سورية.

نائب وزير التعليم العالي عبد اللطيف هنانو أشار إلى التعاون المثمر بين المؤسسات العلمية والتعليمية في كلا البلدين معرباً عن الشكر على المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الروسية للجانب السوري ولافتاً إلى مشكلة الطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوكرانية وطلب المساعدة بقبولهم في جامعات روسية.

من جانبه جدد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد دعم سورية لروسيا الاتحادية شعبا وجيشا وقيادة في خطواتها الهادفة لإعادة التوازن المفقود من العالم وتصحيح مسار التاريخ ودفاعها عن القيم السامية والقانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأكد السفير حداد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات متمنياً لمجموعة الصداقة البرلمانية السورية الروسية التوفيق في تحقيق أهدافها بترسيخ العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين على أعلى مستوى.

وقدم المشاركون في اللقاء اقتراحاً بعقد اجتماعات مشتركة حول التعاون مرة كل ثلاثة أشهر.

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