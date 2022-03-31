تعزيز المبادرات الشبابية ومخيم مركزي… أبرز أنشطة منظمة شبيبة الثورة خلال صيف 2022

دمشق-سانا

تعزيز المبادرات الشبابية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية إلى جانب نشاطات ثقافية ورياضية متنوعة أبرز محاور الأنشطة الصيفية التي تتضمنها خطة عمل منظمة اتحاد شبيبة الثورة لصيف العام الجاري.

وتتضمن الخطة التي ناقشتها المنظمة خلال الاجتماع اليوم مع أمناء وقيادات فروعها بالمحافظات إقامة مخيم مركزي بريف دمشق بهدف دعم وتنمية المهارات والمشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب على الإبداع.

وذكر رئيس المنظمة سومر ظاهر أن المنظمة تسعى عبر مختلف أنشطتها بالتشارك مع وزارة التربية ولاسيما خلال فترة العطلة الصيفية على تعزيز فكرة العمل التطوعي عبر المخيمات الصيفية ومتابعة برامجها التي أطلقتها خلال العامين الماضيين منها برنامج (وصية) الذي يقدم خدمات لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وذوي الشهداء عبر مراكز للعلاج الفيزيائي وبرنامج (بذور) لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما ناقش المشاركون بالاجتماع آلية استثمار العقارات التابعة للمنظمة لتحقيق موارد إضافية للفروع وتحديد احتياجات ومستلزمات العمل لإنجاز برامج كل فرع ضمن الفترة الزمنية المحددة وتطوير عمل أوركسترا الشبيبة لجهة إقامة أنشطة فنية بمختلف المحافظات.

ورأت أمين فرع المنظمة بدمشق آلاء علي ضرورة التركيز على دورات التدريب والتأهيل بمختلف المجالات وافتتاح مركز متخصص لتعليم الحرف بينما لفت أمين فرع المنظمة بحمص عباس صبح إلى دور المنظمة في تعزز الانتماء الوطني لدى الشباب وأهمية المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية للتعريف بإبداعات الشباب السوري.

رحاب علي

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