الرئاسة الفلسطينية تجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحذرت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية من خطورة هذا التصعيد الذي تمثل بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين وباقتحام عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى مشيرة إلى أن هذا التصعيد إلى جانب مواصلة قوات الاحتلال ومستوطنيه عمليات الاقتحام والقتل اليومية بحق الفلسطينيين سيجر المنطقة إلى المزيد من أجواء التوتر ما يهدد بانفجار الأوضاع.

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