الدفاع الروسية: تدمير52 من المنشآت الحربية الأوكرانية بينها 4 مراكز للقيادة ومنظومة صاروخية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات القتالية الروسية دمرا الليلة الماضية 52 من المنشآت الحربية الأوكرانية بينها 4 مراكز للقيادة ومنظومة صاروخية واحدة للدفاع الجوي المضاد من طراز اس 300 إلى الجنوب من بلدة ايزوم وواحدة من طراز بوك أم 1 في منطقة كوراخوفا وراجمتان للصواريخ ومستودع للأسلحة المدفعية الصاروخية والذخائر ومستودعان للوقود ومواد التشحيم و 38 من المواقع المحصنة ومواقع حشد المعدات القتالية.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 18 طائرة مسيرة أوكرانية في بلدات بالاكليا وفيربوفويه وفيرخنوتوريتسكويه ودوخوتشايفسك وكوروليفكا وكومارين واوبيتنويه وبافلوفكا وريبكي وتشيرنيغوف وتشيرنوبل وشورس بما في ذلك واحدة من طراز بيرقدار ت ب 2 في منطقة بيزاوميانويه.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم مساء أمس باستخدام صواريخ مجنحة جوية عالية الدقة تدمير مستودعات كبيرة للوقود في بلدات دنيبروبتروفسكوك وليسيتشانسك وتشيغوييف ونوفوموسكوفسك كان يجري منها تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالوقود.

وبين كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية سيطرت بالكامل على بلدة زولوتايا نيفا وعبرت نهر كاشلاغاتش وتحصنت في موقع مناسب وبلغ عمق التقدم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 6 كيلو مترات وتم القضاء على نحو60 من النازيين الأوكرانيين وتدمير دبابتين و4 ناقلات مصفحة للجند و9 سيارات للطرقات الوعرة .

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية أنجزت تطهير بلدة جيتلوفكا من المسلحين وتقدمت لمسافة 5 كيلومترات وتخوض معركة مع النازيين في محيط بلدة كريميننايا.

وأوضح المتحدث الروسي أنه تم منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا إسقاط 124 طائرة و77 حوامة و341 مسيرة وتدمير 216 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و1815 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و195 من راجمات الصواريخ و762 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 1689 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية .

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