مقتل شخصين في إطلاق نار داخل مطعم شمال هولندا

لاهاي-سانا

قتل شخصان جراء حادث إطلاق نار داخل مطعم للوجبات السريعة شمال هولندا مساء أمس.

وقالت الشرطة الهولندية في حسابها على موقع تويتر إن “القتيلين كانا يتناولان الطعام في مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة بمدينة جفوليه عندما اقتحم مسلح المكان وتظاهر بطلب وجبة قبل أن يطلق النار عليهما في هجوم محدد الهدف على ما يبدو”.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المطعم وطلبت من كل من لديه أي معلومة تفيد التحقيق الاتصال بها.

وحسب تقارير صحفية فإن القتيلين هولنديان من أصول تركية.

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