الرئيس الصيني يدعو دول جوار أفغانستان لمساعدتها على استعادة الاستقرار

بكين-سانا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن احترام بلاده لسيادة أفغانستان وسلامة أراضيها وكذلك التزامها بدعم هذا البلد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية فيه.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في رسالة مكتوبة إلى الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان المنعقد في مدينة تونشي شرق الصين “إن أفغانستان جار وشريك لجميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع والتي يربطها مستقبل مشترك يجسده ترابط جبالنا وأنهارنا وتشاركنا في السراء والضراء وبالتالي فنحن ندعو الدول المجاورة لهذا البلد لبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الأفغاني لخلق مستقبل أكثر إشراقاً”.

وأوضح شي أن أفغانستان عانت كثيراً من الويلات في الماضي وهي في حاجة ماسة إلى التنمية في الكثير من المجالات كما أنها تمر الآن بمرحلة حاسمة تنتقل فيها من الفوضى إلى النظام مشيراً إلى أن جميع أبناء الشعب الأفغاني يتطلعون إلى أفغانستان يسودها السلام والاستقرار وتتحقق فيها التنمية والازدهار بما يصب في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأكد شي أن الصداقة وحسن الجوار لا يقدران بثمن لأي بلد مشدداً على أن “الصين تحترم دوماً سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها وهي ملتزمة بدعمها لإرساء السلام والاستقرار وسلوك طريق التنمية فيها”.

وأضاف شي إن آلية التنسيق والتعاون بين دول الجوار لأفغانستان منذ إنشائها في ايلول الماضي سعت إلى تفعيل نقاط القوة للدول المجاورة ومن ثم لعبت دوراً بناء في دفع الانتقال السلس في أفغانستان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency