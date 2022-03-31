قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 22 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينتي الخليل وقلقيلية وبلدة يعبد في جنين ومخيم عايدة في بيت لحم وبلدات قلنديا في القدس وسالم في نابلس والزاوية في سلفيت وعزون في قلقيلية واعتقلت اثنين وعشرين فلسطينياً.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين في مدينة جنين الضفة الغربية.

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