طقس اليوم.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الخميس الجمعة السبت دمشق 24 / 10 27 / 12 31 / 14 القنيطرة 20 / 7 24 / 9 28 / 11 درعا 22 / 10 25 / 12 28 / 14 السويداء 21 / 8 24 / 10 26 / 12 حمص 21 / 6 24 / 8 27 / 10 حماة 23 / 7 26 / 9 29 / 11 الحسكة 24 / 7 27 / 9 30 / 11 اللاذقية 22 / 12 25 / 14 27 / 16 طرطوس 20 / 10 23 / 12 26 / 14 حلب 22 / 9 26 / 10 28 / 10 ادلب 22 / 8 25 / 9 27 / 9 دير الزور 25 / 13 28 /15 32 / 16 الرقة 24 / 11 27 / 12 30 / 14

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