روسيا تبدأ تحليل كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية المحرضة ضدها

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين أنه أصدر تعليمات بتحليل محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية التي انتهجت سلوكا لخلق مشاعر الكراهية عند الأطفال ضد روسيا ولغتها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باستريكين قوله “إنه أصدر تعليماته للمحققين من أجل التعاون مع المؤرخين لدراسة محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية وتقديم تقييم قانوني لما هو وارد فيها”.

وأضاف باستريكين إن سلطات النظام في كييف عملت في هذا الاتجاه وقامت بتنفيذه بشكل منهجي وهادف لخلق هذه الكراهية ضد روسيا ولغتها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد نهاية الشهر الماضي أن روسيا تتطلع عبر عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى تحريرها وتطهيرها من النازيين والمناصرين للنازية وفكرها المتطرف.

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