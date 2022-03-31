الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون سكان خاركوف ويمنعونهم من مغادرتها

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية احتجاز النازيين الأوكرانيين لسكان مدينة خاركوف شرق أوكرانيا ومنعهم من مغادرة المدينة عبر الممرات الإنسانية التي فتحها الجيش الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع قوله اليوم إن “سكان المدينة محاصرون من قبل النازيين الجدد حيث يحتجزونهم رهائن ودروعاً بشرية لهم ولا يستطيعون الخروج عبر الممرات الإنسانية وتتعرض سياراتهم لإطلاق النار من الأسلحة النارية ومدافع الهاون”.

وأضاف إن الإرهابيين من الكتائب القومية شكلوا فرق موت متنقلة تستقل سيارات دفع رباعي تمت مصادرتها من السكان وتحويلها إلى عربات ويتنقلون في شوارع خاركوف ويطلقون النار على المباني السكنية عشوائياً من الرشاشات الثقيلة.

وأشار ميزينتسيف إلى أن النساء والمسنين فقط يخرجون إلى الشوارع بينما الرجال لا يخرجون من المنازل لخوفهم من تجنيدهم في كتائب الدفاع المحلي قسراً.

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