موسكو: بعض الدول تعلن عن تهديد وهمي لـ (قراصنة روس) لأغراض سياسية

موسكو-سانا

أكد فلاديمير شيين نائب رئيس إدارة أمن المعلومات في وزارة الخارجية الروسية أن بعض الدول التي تعلن عن تهديد وهمي لـ “هاكرز روس” تتجنب التعاون معنا رسمياً لمواجهة هذه الظاهرة.

ونقلت روسيا اليوم عن شيين قوله اجتماع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول الأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “إن تلك الدول لا تريد العمل معنا عبر القنوات الرسمية وهي ليست مهتمة بالتعاون الحقيقي في حين تتهمنا بكل الخطايا المميتة” مشيراً إلى أن تلك الدول تستخدم فقط التهديدات الوهمية لأغراض سياسية بحتة.

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