اختتام فعاليات ملتقى الشهباء الشعري الثاني في حلب

حلب-سانا

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الشهباء الشعري الثاني الذي تقيمه مديرية الثقافة في حلب احتفاء بيوم الشعر العالمي في المركز الثقافي العربي في العزيزية.

وتضمن حفل الختام تكريم الشعراء المشاركين وتوزيع الشهادات التقديرية لهم كما قدم عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية والغزلية والوجدانية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين جابر الساجور مدير ثقافة حلب أهمية الملتقى للجمع بين الأجيال الشعرية من أساتذة وهواة ما يؤكد الرسالة الحضارية في الحراك الفني والثقافي في هذه المدينة التي أنجبت أعلاماً شعريةً عبر العصور لافتاً إلى أهمية تكريم الشعراء المشاركين إيماناً بأهمية الإنسان وقدرته على البناء والعطاء والصمود والإبداع.

ومن الشعراء المشاركين قدمت الشاعرة الشابة تسنيم أرناؤوط قصيدتين غزليتين معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقى الذي أتاح الفرصة لها لتقديم موهبتها الشعرية.

وألقى الشاعر الشاب أحمد زياد غنايمي قصيدة ارتجالية من وحي المناسبة واصفا الشعر بالتكوين الخاص الذي يزرع وعياً أدبياً ويفتح الأفق اللغوية أمام الإنسان ولا سيما الشعراء الشباب من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض مواهبهم.

وقدم الدكتور خلدون سراج الدين قصيدتين الأولى بعنوان أفاويق النقاء والثانية غزلية بعنوان أزمنة العطور منوهاً بضرورة إقامة مثل هذه النشاطات الثقافية بشكل مستمر لكونها تجمع أجيالاً مختلفة من الشعراء ولا سيما الشباب منهم.

زينب شحود