بمناسبة عيد الطالب.. تكريم المتفوقين في نادي الطلبة للغات والمعلوماتية المركزي بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الطالب العربي السوري كرم الاتحاد الوطني لطلبة سورية مساء اليوم المتفوقين والمتميزين من خريجي دبلوم الطاقة الحيوية والتنمية الذاتية في نادي الطلبة للغات والمعلوماتية المركزي بدمشق وعدداً من الشخصيات الإعلامية والطلابية الفاعلة في هذا المجال وذلك على مسرح مدينة الشباب بالمزة.

وأكد الدكتور عمر الحلبي المتخصص بعلوم الطاقة الحيوية والتنمية الذاتية والمشرف على الدبلوم في تصريح لسانا أن هذه الدفعة الخامسة من طلاب دبلوم الطاقة الحيوية الدارسين لكافة علوم الطاقة الحيوية مبيناً أن علوم الطاقة الحيوية تعتبر من أقدم العلوم الموجودة في شرق آسيا وتم اعتمادها في سورية منذ عام 2015 بعد أن أخذت اعتمادية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

محمد المجذوب عضو قيادة فرع معاهد دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية قال إن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسعى دوماً لرعاية المواهب كافة وصقل المهارات ودعم الإبداع والتميز وشكل دوما الظل الخفي الذي يسير بمحاذة الطالب في حياته الجامعية ويساعده في شتى المجالات مشيراً إلى أن نادي الطلبة للغات والمعلوماتية المركزي يقدم كل الدورات المتنوعة والداعمة للطلاب ولا سيما في مجال علم الطاقة.

القنصل الهندي بدمشق فيبين كوما غوبتا هنأ الطلاب المتفوقين ولفت إلى أن الهند وسورية لهما علاقات تاريخية قديمة وتجمعهم صداقة وطيدة وكان للهند موقف داعم لسورية في صراعها ضد الإرهاب ومواجهة أي تدخل خارجي إضافة إلى التشجيع لنشر ثقافة اليوغا ودراسة علم الطاقة لتطوير الذات والخبرات من خلال تطوير المهارات الاجتماعية والوظيفية والشخصية.

من جهته ثابت الحسن مدرب بعلم الحرف والأرقام والطاقة تحدث عن ضرورة بث الأمل والطاقة لاكتشاف الطاقة الداخلية الكامنة ليتمكن الإنسان من خلالها من صنع مستقبله وتعزيز الإيمان بإمكانياته لتحقيق الطموح بالمثابرة والعمل.

وقدم مدرب اليوغا ربيع الجباعي عرضاً وفقرات موسيقية وغنائية عن اليوغا وأشار إلى أنها تحقق السلام والتناغم والانسجام بين الجسد والعقل والروح وهي بذلك طريقة حياة.

ومن المغرب أشار عدنان كادي المتخصص بالعلاج بالإبر الصينية والرياضات الطاقية وأحد المكرمين إلى أهمية هذه المبادرة للتشجيع على دراسة علوم الطاقة بينما لفتت زينة حمامي اختصاصية علاج طبيعي ومدربة يوغا إلى أن التكريم فرصة للتعرف على زملاء جدد في هذا المجال وأكد رامي زند الحديد معالج بالطاقة ضرورة أن نكون إيجابيين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها ونزيد الوعي الإيجابي في المجتمع.

هيلانه الهندي