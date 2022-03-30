إصابة شخص جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس

حمص-سانا

أصيب شخص جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس عند جسر بلدة الزارة بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول تعرض صهريج مخصص لنقل المحروقات “البنزين” لحادث سير واصطدامه بأعمدة جسر الزارة وانحصار السائق بداخله وعلى الفور تحرك العناصر الى المكان وعملوا بالتعاون مع شرطة الطريق العامة على سحب السائق العالق ضمن كبين الصهريج الذي تعرض لأضرار خفيفة.

وأشار عاقل إلى أن سبب الحادث خلل فني في الصهريج وأنه لم تتسرب مادة البنزين من الصهريج وإنما تسرب من خزان وقوده كمية من مادة المازوت لافتاً إلى أنه تم تأمين الطريق وإزالة آثار الحادث.