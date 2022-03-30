مهرجان سنابل حوران في دورته السابعة يحتفي بالتراث

درعا-سانا

احتضن مسرح دار الثقافة بدرعا اليوم فعاليات مهرجان سنابل حوران السابع والذي يتضمن معرضاً فنياً وعروضاً متنوعة من تراث المحافظة.

المهرجان الذي تقيمه دائرة المسرح و الموسيقا والأنشطة الفنية في مديرية تربية درعا تضمن تقديم لوحات فنية وفلكورية تمحورت حول التراث الشعبي الحوراني من عرض لفرقة الكورال ومشهداً مسرحياً وفقرات راقصة ووصلة لفرقة سنابل حوران من فلكور المنطقة.

وفي تصريح لـ سانا الثقافية أوضح مخرج المهرجان أنيس رعدية ان الفعاليات نتاج وثمار أعمال طلاب وطالبات مدارس درعا بمثابة رسالة محبة ووفاء لتضحيات الجيش العربي السوري.

الفنان التشكيلي خالد العوض رئيس دائرة المسرح المدرسي في تربية درعا شارك في المعرض الفني من خلال لوحات تتحدث عن الطبيعية وفن البورتريه والاعمال اليدوية فيما استخدمت الفنانة نازك دبو في لوحاتها الألوان الزيتية والخامات المختلفة.

المعلمة تشرين الموسى مدرسة مساكن الصنمين قدمت باقة من طلاب المدرسة بفقرة استعراضية بعنوان “هلي”.

وتناول العرض الذي أخرجه الفنان المسرحي فراس المقبل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار بأسلوب انتقادي وهادف معرباً عن أمله في أن ينال إعجاب الحضور وهو ما أشار إليه أحد ممثلي العرض محمد المومني مبيناً أن العمل حاول مقاربة مشاعر الناس من خلال تجسيد مشاكل المواطنين المعيشية.

مشرف الموسيقا في المهرجان محمد أبازيد ذكر أن فرقة كورال المسرح المدرسي تشارك بوصلة غنائية بعنوان “الرسالة” مستوحاة من الأغاني التي كان يرددها أبناء ريف حوران في مناسباتهم المختلفة.

داني الغبن من أعضاء فرقة سنابل حوران تحدث عن المضامين التراثية التي استند إليها العرض الراقص من دبكات ورقصات تراثية بغرض إدخال الفرحة إلى قلوب الحضور.

قاسم المقداد