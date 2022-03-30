بيبيلوف: انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا هدف استراتيجي

تسخينفالي-سانا

أكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف أن بلاده ستتخذ قريبا الخطوات القانونية نحو الانضمام إلى روسيا واصفا هذه الخطوة بـ “الهدف الاستراتيجي”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيبيلوف قوله في بيان: “الوحدة مع روسيا هدفنا الاستراتيجي وهو طريقنا واتجاه سنسير فيه ونتخذ الخطوات القانونية ذات الشأن في أقرب وقت”.

وأضاف إنه “عندما عادت القرم إلى روسيا عام 2014 فوتت بلاده فرصتها لتحقيق حلمها بالانضمام إلى روسيا لكن لا يمكن أن نسمح بتكرار ذلك”.

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا والتشريعات الروسية تتضمن إجراءات ضرورية لذلك.

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