مشروع بوابات للتدريب ينجح بتشغيل أكثر من 100 متدرب

دمشق-سانا

نجح مشروع (بوابات للتدريب داخل الشركات) الذي نفذته جمعية إدارة الموارد البشرية اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في توظيف 109 من المستفيدين منه داخل الشركات التي تدربوا فيها أو خارجها.

وعلى هامش حفل أقيم اليوم بمناسبة اختتام المشروع الذي نفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وممثلين عن أكثر من 25 شركة في دمشق وريفها بين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منير عباس لـ سانا أن المشروع أنجز تدريب أكثر من 250 مستفيداً حتى نهاية الشهر الماضي وجرى توظيف 109 منهم.

مدير برنامج سوق العمل النشط في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة ذكر بدوره أن المشروع مهم في دعم الشباب بمرحلة الانتقال من مرحلة التعليم إلى سوق العمل لافتاً إلى وجود خطط لتوسيع التدريب على المهن الموجودة في السوق والتوسع لمحافظات أخرى في المشاريع القادمة.

طارق السعدي مدير التوظيف بشركة سيريتل أوضح أن هدف الشركة رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة والمساعدة في تطوير مهاراتهم مشيراً إلى أن المشروع مهم في تطوير المهارات لدى الشباب بالتعاون مع الجهات الفاعلة في هذا المجال.

السكرتيرة التنفيذية لجمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي مرام عطايا أوضحت أن دور الجمعية كان تدريب الأشخاص للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة وشمل مجالات الدعم النفسي وعلم الاجتماع ورياض الأطفال لافتة إلى توظيف عدد من الأشخاص المتميزين ضمن الجمعية.

عدد من المتدربين عبروا عن سعادتهم بالحصول على وظائف ضمن الشركات التي تدربوا فيها حيث قالت هبة كيلاني إنها تدربت في أحد البنوك لمدة 3 أشهر مما أعطاها الفرصة لرؤية العمل على أرض الواقع بينما رأى عبادة حسن طالب إدارة الأعمال أن التجربة كانت مفيدة جداً وخطوة أولى نحو الوصول لطموحه المستقبلي.

وتضمن الحفل عرض فيلم عن نشاطات المشروع والمراحل التي مر بها وعرض قصص النجاح لعدد من المستفيدين وتكريم شركات متعاونة ووزعت شهادات حضور الدورات التدريبية لمهارات سوق العمل بحضور المستفيدين من البرنامج وعدد من ممثلي الشركات والجمعيات الأهلية.

يشار إلى أن جمعية إدارة الموارد البشرية جمعية غير حكومية وغير ربحية تعمل على نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص والأهلي وزيادة الوعي لأهميتها كشريك استراتيجي لمؤسسات الأعمال في سورية.

مهند سليمان

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