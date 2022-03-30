مقتل جندي أمريكي جراء تصادم مروحيتين بولاية جورجيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن مقتل جندي اثر اصطدام مروحيتين في قاعدة جوية للجيش في ولاية جورجيا.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن مسؤول في الجيش قوله إن “الحادث وقع جراء تصادم طائرتي هليكوبتر من طرازيو اتش 60 بلاك هوك بحقل “رايت” للجيش وهو جزء من قاعدة “فورت ستيوارت” في هينسفيل بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول إن الحادث قيد التحقيق وأن مطار رايت العسكري مغلق حتى إشعار آخر.

وفي شباط الماضي تحطمت مروحيتان من طراز بلاك هوك أثناء تدريب لقوات الحرس الوطني في ولاية يوتاه.

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